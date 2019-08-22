Domani incontro per lo scambio Biraghi-Dalbert con l'Inter. La Fiorentina ha l'ok del brasiliano

Inter e Fiorentina cercano l'accordo per lo scambio tra Biraghi e Dalbert. Domani ci sarà l'incontro tra le due società. Pradè sarà a Milano e cercherà di definire l'operazione, forte della volontà d...

A cura di Redazione Labaroviola 22 agosto 2019 20:37

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