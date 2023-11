Dodò: “Commisso mio babbo! Il Brasile voleva convocarmi, poi l’infortunio. Sto bene ora”

Dodò ha parlato così nel giorno del suo compleanno a Buongiorno ViolaPark: “I capelli viola? Ho visto che l’anno scorso ho fatto gol quando li ho tinti, per questo voglio rifarlo. Il recupero procede, sono quattro giorni che faccio forza, ieri ho fatto 50 metri e stavo volando. Sto bene, spero di poter rientrare il prossimo mese. Le prime due settimane di infortunio ero in down, anche perché due giorni prima di Udine il ct del Brasile aveva detto che pensava di convocarmi. Io non ho mai visto tifosi come quelli della Fiorentina, nemmeno quando ero al Curitiba. Il rapporto con il presidente? Mio babbo! Una volta stava salutando tutti l’anno scorso e non l’avevo abbracciato, l’ha voluto anche quella volta. Parlavo col mister dopo un allenamento in questi giorni, ci siamo ribaditi che la squadra non può vincere sempre ma deve sempre giocare come sappiamo”:

