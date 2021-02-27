Di Michele: "Fiorentina, ti consiglio di rivalutare Callejon. Il modulo non lo aiuta, ma va valorizzato"

Le parole di David Di Michele ai microfoni di Radio Bruno Toscana

David Di Michele, ex attaccante dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana del momento in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CALLEJON "Il modulo non lo aiuta però se posso dare un consiglio alla Fiorentina proverei a valorizzarlo: lo spagnolo può fare anche la seconda punta".

VLAHOVIC "Con il cambio di allenatore la Fiorentina ha tratto giovamento, e questo vale soprattutto Vlahovic: prima dell’avvento di Prandelli tentennava ma il tecnico è stato bravo ad entrare nella testa del giocatore".Il serbo ha capito che deve mettere più in campo la cattiveria, mentre forse prima si limitava al compitino. Avere solo lui che fa gol non fa bene alla squadra però… La sua è una grande responsabilità, perché il rischio è che se non va in gol il giocatore si può incupire. La Viola però ha tanti centrocampisti che possono fare gol, come Bonaventura e Castrovilli".

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