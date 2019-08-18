Di Marzio, Tonelli sempre più vicino ai viola. È lui il difensore d'esperienza che cercano

La Fiorentina si muove per Tonelli, difensore centrale di proprietà del Napoli. La trattativa si è scaldata nelle ultime ore. Il direttore sportivo del club viola Daniele Pradé non ha parlato del gioc...

La Fiorentina si muove per Tonelli, difensore centrale di proprietà del Napoli. La trattativa si è scaldata nelle ultime ore. Il direttore sportivo del club viola Daniele Pradé non ha parlato del giocatore nella conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa Italia con il Monza. Ma Tonelli è il difensore di esperienza che la Fiorentina sta cercando. Il giocatore classe '90 è nato e cresciuto nel capoluogo toscano, quindi per lui sarebbe un ritorno a casa. In carriera Tonelli non ha mai vestito la maglia viola. Cresciuto nelle giovanili dell'Empoli, è poi stato ceduto al Napoli. Lo scorso anno è passato in prestito alla Sampdoria, totalizzando 20 apparizioni fra Serie A e Coppa Italia. L'obbligo di riscatto sarebbe scattato alla 25esima presenza. Dunque il difensore è tornato al Napoli. Adesso la Fiorentina resta alla finestra.

Gianlucadimarzio.com