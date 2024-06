Di Marzio rivela: “L’Atalanta è più vicina a Zaniolo ma la Fiorentina non molla e rimane in corsa”

Continua la sfida tra Atalanta e Fiorentina per Nicolò Zaniolo. Per il giocatore del Galatasaray, al rientro dal prestito all’Aston Villa dell’ultima stagione, i nerazzurri sono ora più vicini. Rimane in corsa però anche la Fiorentina che non molla. Rimane sempre una corsa a due per Nicolò Zaniolo. L’Atalanta, nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno, si è avvicinata all’ex Roma. Il club bergamasco rimane quindi in vantaggio nella corsa al giocatore sulla Fiorentina, che però continua a non mollare. Il giocatore ha espresso la sua volontà di tornare a giocare in Italia, dopo l’ultima stagione e mezzo trascorsa all’estero tra Turchia e Inghilterra. Come vi avevamo già raccontato, il club turco rimane proprietario del cartellino e chiede 20 milioni per il classe ’99. Lo scrive Gianluca Di Marzio

