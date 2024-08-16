Di Marzio: "Nico bloccato da Commisso, il presidente non ha ancora dato il via libera"

La Juve deve oltretutto sempre guardarsi dall'Atalanta che resta in piena corsa per il calciatore, i bergamaschi vogliono trattare

Come spiegato da Luca Marchetti a Sky Sport, ancora non si sblocca la situazione riguardante Nico Gonzalez. L'argentino che non è stato convocato per la prima di campionato contro il Parma ha chiesto la cessione alla Fiorentina e la Juventus vuole chiudere.

La sua partenza ancora non si sblocca, per cui ci vorrà sicuramente tempo e non si farà prima di domenica. L'ostacolo è la posizione di Commisso, che non ha dato il suo via libera alla cessione. Ora si parlerà col presidente viola per fargli capire che il giocatore è deciso ad andare e poi si parlerà con la Juventus.

I bianconeri però non hanno la strada libera nella corsa al giocatore. Infatti, l'Atalanta non lo molla, vuole un incontro con la Fiorentina e rimane lì attaccata, cosa che sicuramente giova alla Fiorentina. Comunque, per ora il controsorpasso dei bergamaschi non è all'orizzonte.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Gudmundsson dice addio al Genoa: “Decisione difficile ma sono convinto sia quella giusta”

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