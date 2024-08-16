Gudmundsson dice addio al Genoa: "Decisione difficile ma sono convinto sia quella giusta"

Attraverso i suoi profili social il nuovo attaccante della Fiorentina lancia un messaggio di saluto rivolto a Genova e ai tifosi genoani

Questo il messaggio pubblicato dall'attaccante islandese sui suoi social:

"Ciao Genoani, dirsi addio non è mai facile. Dopo molte riflessioni, ho deciso che era arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso. Credetemi, non è stata una decisione semplice, ma sono convinto che sia quella giusta.

Ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutto lo staff dico grazie per aver creduto in me e per avermi aiutato a crescere. Il legame che abbiamo creato avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

"Rimarrò sempre vicino a voi e seguirò con estremo interesse questo straordinario club. Ai fantastici tifosi del Genoa, siete il cuore e l’anima di questo club. Mentre passo al prossimo capitolo, porterò con me lo spirito del Grifone".

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: Presentazione ufficiale martedì alle 12.30

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-ufficialmente-un-nuovo-giocatore-della-fiorentina-presentazione-ufficiale-martedi-alle-12-30/264379/