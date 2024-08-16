Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina: Presentazione ufficiale martedì alle 12.30

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisizione a titolo di prestito con opzioni per il riscatto del giocatore islandese

Albert Gudmundsson è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A renderlo noto, è proprio lo stesso club viola con il comunicato ufficiale che segue: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol. Il nuovo calciatore viola verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 12:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park." Finisce così la telenovela con il Genoa che ha tenuto i tifosi viola con il fiato sospeso.