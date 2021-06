Di Marzio: “La Fiorentina insiste per Italiano, lo Spezia pretende l’indennizzo per liberarlo”

Dopo l’addio di Gennaro Gattuso, la Fiorentina è alla ricerca di un nuovo allenatore e la società viola continua a lavorare per portare a Firenze Vincenzo Italiano. Lo Spezia però non ha intenzione di fare passi indietro e pretende il pagamento dell’indennizzo per liberarlo (di 1 milione e 780 mila euro lordi). La Fiorentina, comunque, non vuole fare uno sgarbo allo Spezia, visti i buoni rapporti tra le due proprietà americane. Si prova quindi a risolvere il tutto con un lavoro diplomatico ma serve ancora tempo. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO: “FIORENTINA SU ZAPPACOSTA, I VIOLA VOGLIONO CHIUDERE MA OCCHIO ALL’INTER”