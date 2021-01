L’esperto di mercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato di Kouamè e di Duncan sul suo sito, ecco ciò che scrive:

“Il Torino vuole approfittare del mercato di gennaio per consegnare dei rinforzi a Marco Giampaolo che possano agevolare la risalita in classifica. Per questo, il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati è in contatto con Daniele Pradè, che ricopre la stessa carica alla Fiorentina, per due operazioni. La prima riguarda Christian Kouamé, per il quale è stata avanzata un’offerta da 16 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

La seconda invece è relativa ad Alfred Duncan, per cui invece si sta ancora ragionando sulle modalità. Nel caso in cui arrivasse il ghanese, nella rosa di Giampaolo rimpiazzerebbe Meitè (sempre più fuori dal progetto granata e per il quale si potrebbe prospettare un ritorno in Francia). La Fiorentina al momento ha chiesto qualche giorno per riflettere sulla proposta e la settimana prossima si capirà la fattibilità di questi due trasferimenti” conclude Di Marzio.

