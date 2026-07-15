Di Marzio: "Il Sassuolo tratta Acerbi e valuta Comuzzo come sostituto di Muharemovic"
Il club emiliano valuta il centrale viola come possibile rinforzo per la difesa mentre prende forma la rivoluzione del reparto arretrato
A cura di Andrea Gemignani
15 luglio 2026 23:40
Il Sassuolo si sta preparando per il dopo Muharemovic. Il Leeds è infatti in chisura per il bosniaco che, come raccontato dalla nostra redazione, è pronto a volare in Inghilterra per 40 milioni di euro.
Per sostituirlo i neroverdi hanno contattato Francesco Acerbi. Per il difensore, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter, si tratterebbe di un ritorno dopo 8 anni. Sempre in difesa si pensa anche Comuzzo della Fiorentina.
Lo riporta gianlucadimarzio.com