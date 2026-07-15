Di Marzio: "Il Sassuolo tratta Acerbi e valuta Comuzzo come sostituto di Muharemovic"

Il club emiliano valuta il centrale viola come possibile rinforzo per la difesa mentre prende forma la rivoluzione del reparto arretrato

Il Sassuolo si sta preparando per il dopo Muharemovic. Il Leeds è infatti in chisura per il bosniaco che, come raccontato dalla nostra redazione, è pronto a volare in Inghilterra per 40 milioni di euro.

Per sostituirlo i neroverdi hanno contattato Francesco Acerbi. Per il difensore, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Inter, si tratterebbe di un ritorno dopo 8 anni. Sempre in difesa si pensa anche Comuzzo della Fiorentina.

Lo riporta gianlucadimarzio.com