Di Marzio: "Gudmundsson-Fiorentina, non si chiuderà finché il Genoa non troverà il sostituto"

Avanza la trattativa per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Il Genoa deve individuare il suo sostituto

Albert Gudmundsson è ad un passo dal vestire la maglia viola. Ieri sera i contatti fra i due club sono stati molto positivi e c'è molta fiducia sulla chiusura della trattativa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, fino a quando il Genoa non troverà un sostituto non si chiuderà la cessione dell'attaccante islandese alla Fiorentina. Sarebbe questa la problematica che starebbe allungando i tempi della trattativa. Inoltre, l'esperto di mercato sottolinea che M'Bala Nzola è vicinissimo al Lens e la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Da Genova: “Gudmundsson alla Fiorentina per 25 milioni, c’è l’accordo. Manca solo la firma”

https://www.labaroviola.com/da-genova-gudmundsson-alla-fiorentina-per-25-milioni-ce-laccordo-manca-solo-la-firma/263349/