Di Marzio: "Gattuso non è un parolaio. La Fiorentina è una squadra di prima fascia"

Le parole di Gianni Di Marzio ai microfoni di Radio Bruno

Gianni Di Marzio, ex allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il recente approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Non si è preso un parolaio, ma un uomo schietto e per questo l'entusiasmo è giustificato. È un tecnico bravo ad adattarsi ai calciatori in rosa, lavora molto bene durante la settimana, non è temperamentale come era invece in campo".

MODULO DI GIOCO "Senza assenze il Napoli ha sempre fatto bene, Gattuso a Firenze potrà giocare con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 e potenzialmente i viola possono dare molto di più a livello individuale. Per me la Fiorentina è una squadra da prima fascia e ad inizio campionato la consideravo come tale. Al nuovo allenatore piace partire dal basso, cura la fase difensiva".

ESPERIENZA AL NAPOLI "A Napoli era in un ambiente inquinato, ha fatto un'intervista dove si è mostrato troppo impulsivo e la stampa gli ha voltato le spalle. Gattuso è stato bravo a creare un legame forte con i calciatori, ma non ne aveva di personalità e nell'ultima contro il Verona lo si è visto".

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