Di Marzio fa il punto sulla panchina del Monza: “Nesta, Baroni e Pirlo in pole se Palladino va alla Fiorentina”

Continua in modo frenetico lo scouting per la panchina del Monza. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Galliani sta pensando al prossimo allenatore della squadra brianzola, soprattutto in vista dell’ormai probabile addio di Raffaele Palladino. L’ex calciatore, infatti, sembra sempre più vicino alla Fiorentina, che saluterà Vincenzo Italiano dopo il recupero di domani contro l’Atalanta. Ad oggi, Galliani è orientato su tre nomi principali: Nesta, Pirlo e Baroni, che ha salutato l’Hellas Verona qualche ora fa. Tuttavia, Di Marzio non esclude un possibile riavvicinamento con Palladino, soprattutto se quest’ultimo non dovesse approdare sulla panchina della Viola. Qua sotto il post su X del giornalista:

Il punto sulla panchina del @ACMonza: #Galliani, oggi a Londra per la finale di #ChampionsLeague, sta riflettendo su una lista composta da Nesta, Baroni e Pirlo, al netto di un possibile riavvicinamento con Palladino, se quest’ultimo non dovesse andare alla Fiorentina. @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 1, 2024

