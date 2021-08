Di Marzio, dopo l’Atalanta adesso anche il Napoli vuole Amrabat, contatti con la Fiorentina

Come riporta sul sito di Gianluca Di Marzio, Sofyan Amrabat continua a essere protagonista sul mercato. Dopo l’affare saltato con l’Atalanta, che l’aveva cercato negli scorsi giorni, adesso sul centrocampista c’è il Napoli: il club, che lo voleva già prima che si trasferisse alla Fiorentina, ha avviato i primi contatti. Come appreso da Matteo Moretto, infatti, il club campano vuole provare a regalare questo rinforzo a Luciano Spalletti. Ci sono ancora degli ostacoli: il presidente viola Commisso è sempre restio a dare l’ok per la cessione del marocchino, che ha costi molto alti.

