Di Marzio: “Distanza tra domanda e offerta tra Leicester e Fiorentina per Nico Gonzalez”

Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Leicester insiste per Nico González. Dopo l’offerta di 30 milioni recapitata dagli inglesi ai viola negli scorsi giorni, i contatti fra le parti sono in corso e si procede nella trattativa. Le Foxes hanno già trovato un accordo di massima con l’entourage del calciatore argentino, arrivato a Firenze dallo Stoccarda nel 2021. Fra Fiorentina e Leicester c’è ancora distanza tra richiesta e offerta. Si cerca pertanto di accorciare questa forbice.

