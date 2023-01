Di Marzio conferma: “Fiorentina vuole Sabiri per giugno, Sampdoria chiede 4, società viola offre 2”

La Fiorentina spinge per avere Abdelhamid Sabiri. Il trequartista maorcchino, con doppio passaporto tedesco, piace tanto alla dirigenza viola, che nelle ultime ore ha anche portato alla Sampdoria una prima offerta. La Fiorentina, al momento, è arrivata alla cifra di circa 2 milioni di euro per acquistare subito il giocatore e lasciarlo in prestito alla stessa Samp fino a fine anno.

Il club blucherchiato, però, vorrebbe più dei due milioni offerti. A tal proposito, si continuerà a parlare tra le due società: sono previsti stesso domani, lunedì 30 gennaio, nuovi contatti. Sarà poi il CdA della Sampdoria a decidere se accettare o aspettare.

La dirigenza viola vuole cercare in tutti i modi di chiudere l’affare chiudere ora, per poi lasciare in prestito alla Samp il marocchino, ma la trattativa continua ulteriormente. La Sampdoria proverà a convincere la Fiorentina ad alzare la cifra per il trasferimento di Sabiri: la valutazione del club blucherchiato è del doppio, circa 4 milioni di euro. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

PEDULLA AVEVA ANTICIPATO: “PER SABIRI LA FIORENTINA PUO CHIUDERE A 3 MILIONI+BONUS”