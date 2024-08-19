Di Marzio: "Commisso ha dato ufficialmente stasera il via libera alla cessione di Nico Gonzalez"

Di Marzio annuncia che la Fiorentina ha deciso di agevolare la cessione di Gonzalez. Duello Juve-Atalanta, non bastano 30 milioni

La Fiorentina ha dato il suo ok alla cessione di Nico González: ora bisognerà capire a che prezzo l'argentino potrà partire. Non bastano 30 milioni di euro, ce ne vogliono 40, ma la sensazione è che si possa arrivare a una via di mezzo. Per quanto riguarda la destinazione, il giocatore ha dato priorità alla Juventus, ma non ha chiuso all'Atalanta. Se i bergamaschi dovessero superare la Juve, va capito se i bianconeri pareggeranno poi l'offerta. L'Atalanta spera di trattenere Koopmeiners o di prendere Nico González. Di conseguenza, se l'argentino andrà alla Juve, i bergamaschi punteranno a trattenere Koopmeiners.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

CmCom: “Berardi pronto a Novembre, Carnevali fissa il prezzo, la Fiorentina pensa all’affondo”

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