Di Marzio, Chiesa, incontro in corso per il rinnovo di tre anni con la Fiorentina, poi sarà della Juventus

“Manca pochissimo – ha detto Gianluca Di Marzio a Sky Sport – al passaggio di Federico Chiesa alla Juventus. In questi minuti l’attaccante sta firmando il rinnovo di tre anni con la Fiorentina propedeutico al passaggio in prestito biennale con obbligo di riscatto (a determinate condizioni). Il suo entourage è arrivato a Firenze verso le 12, incontro in corso per formalizzare il rinnovo che verrà firmato via PEC. Passerà alla Juventus per 60 milioni: 2 milioni il prestito del primo anno, 8 milioni quello del secondo, l’obbligo a 40 milioni più 10 milioni di bonus. Le visite mediche si terranno a Firenze”.

