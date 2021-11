Di Marzio: “Berardi, la Fiorentina ha offerto 15 milioni, bloccato Ikonè. Vlahovic? La Juve ci proverà”

“Oggi un utente non vuole sapere solamente – ha detto Gianluca Di Marzio a Radio Bruno – se la Fiorentina prenderà Berardi o Ikonè, vuole sapere ogni dettaglio di una trattativa. La Fiorentina ha presentato al Sassuolo un’offerta da 15 milioni, non ci sono altre squadre sul calciatore. La Fiorentina ha già bloccato Ikonè. La Fiorentina punta sul fatto che non ha altre pretendenti. Vlahovic? Penso che Commisso non lo svenda, 40-50 milioni serviranno. A giugno la Juve farà un tentativo”.

