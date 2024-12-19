Di Livio avvisa la Juventus: "Fiorentina e Lazio possono dar fastidio per la corsa Champions"

La Juventus dovrebbe essere almeno a 4 o 5 punti dal primo posto e non dal quarto

L'ex attaccante della Fiorentina, Angelo Di Livio, analizzando le prestazioni della Juventus di Thiago Motta, cita anche i viola come potenziale minaccia per la lotta Champions. Queste le sue parole a Tv Play:

"Bella la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari, ma questa squadra continua a mostrare troppi alti e bassi. La Juventus dovrebbe essere almeno a 4 o 5 punti dal primo posto e non dal quarto. Non la vedo lanciata per la lotta Scudetto. Piuttosto deve prestare attenzione a Lazio e Fiorentina, che possono essere fastidiose nella corsa per la Champions".

Malusci: “Non mi è piaciuta la reazione di Italiano, è stata una mancanza di rispetto verso Palladino”

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