Di Gennaro: "Fiorentina, l'Atalanta si batte con l'aggressività e pressing in avanti. Sarà fondamentale Vlahovic"

Le parole di Antonio Di Gennaro a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo e opinionista italiano, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Fiorentina-Atalanta, match in programma per Domenica sera alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco le sue parole:

"Le armi della Fiorentina contro l'Atalanta? Dovresti provare a giocare nello stesso modo loro. Ci vuole un'interpretazione aggressiva, sempre in avanti, andandoli a contrastare come fanno loro. L'aspetto difensivo sarà fondamentale, e alcuni dei centrali viola, su tutti Milenkovic, non stanno passando un bel momento. Poi ci sarà da sperare in Vlahovic, nota positiva di un'annata insufficiente".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/fiorentina-va-cambiata-idea-di-calcio-non-i-calciatori-lesempio-chiesa-muriel-e-veretout/135969/