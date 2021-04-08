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Di Gennaro: "Fiorentina, l'Atalanta si batte con l'aggressività e pressing in avanti. Sarà fondamentale Vlahovic"

Le parole di Antonio Di Gennaro a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2021 22:01
Di Gennaro: "Fiorentina, l'Atalanta si batte con l'aggressività e pressing in avanti. Sarà fondamentale Vlahovic" -
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Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo e opinionista italiano, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, per parlare di Fiorentina-Atalanta, match in programma per Domenica sera alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Ecco le sue parole:

"Le armi della Fiorentina contro l'Atalanta? Dovresti provare a giocare nello stesso modo loro. Ci vuole un'interpretazione aggressiva, sempre in avanti, andandoli a contrastare come fanno loro. L'aspetto difensivo sarà fondamentale, e alcuni dei centrali viola, su tutti Milenkovic, non stanno passando un bel momento. Poi ci sarà da sperare in Vlahovic, nota positiva di un'annata insufficiente".

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