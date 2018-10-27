Dertycia su Simeone: " Gli servono tre palle gol chiare per segnare". Firenze? "Mi manca tanto.."

L’ex numero nove della Fiorentina Oscar Dertycia è intervenuto oggi per parlare dell'attualità viola: “Simeone è un giocatore importante che necessita di essere sostenuto al meglio dagli esterni. Ha b...

L’ex numero nove della Fiorentina Oscar Dertycia è intervenuto oggi per parlare dell'attualità viola: “Simeone è un giocatore importante che necessita di essere sostenuto al meglio dagli esterni. Ha bisogno di almeno 3 palle gol chiare da gol a partita per poter segnare. E’ un attaccante di movimento, tipicamente argentino. Come centravanti ha caratteristiche opposte ad uno come Icardi. Pezzella? Mi piace molto come giocatore e sono contento che sia stato convocato dalla Nazionale. Tanti giocatori argentini vengono convocati nella Selecciòn pur giocando lontano dal proprio Paese, il ct è molto attento e monitora sempre attentamente i giocatori argentini che giocano in Europa. Non mi dimenticherò mai di Firenze. Mia figlia Arianna, è nata lì. Vorrei tornare un giorno con lei per rivedere gli amici fiorentini. L’infortunio mi limitò molto purtroppo. Sono molto dispiaciuto di non aver potuto dare di più a Firenze e di non poter essere rimasto alla Fiorentina per tanti anni, come ha fatto Batistuta ad esempio”.

Fonte: Lady Radio