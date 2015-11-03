Labaro Viola

Notizie Dertycia Fiorentina

Dertycia: "Potevo essere io il Batistuta della Fiorentina, ma l'infortunio è stato per me tragico"

07 aprile 2021 13:20

Dertycia su Simeone: " Gli servono tre palle gol chiare per segnare". Firenze? "Mi manca tanto.."

27 ottobre 2018 15:16

Archivio

Esplora l'archivio di Dertycia

Sett. 14
Sett. 43