Della Valle: "Mi hanno chiamato per vendere Chiesa, Simeone e Milenkovic ma restano alla Fiorentina. Aspettiamo l'Europa League"
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato a Sky Sport da Moena, ecco le sue parole: “Ho ricevuto chiamate per Simeone, Chiesa e Milenkovic ma rimangono qui e faranno parte del nostro pr...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 23:46
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato a Sky Sport da Moena, ecco le sue parole: “Ho ricevuto chiamate per Simeone, Chiesa e Milenkovic ma rimangono qui e faranno parte del nostro progetto, faremo il possibile per trattenerli. Europa League? Aspettiamo giovedì, per noi è molto importante"