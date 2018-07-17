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Della Valle: "Mi hanno chiamato per vendere Chiesa, Simeone e Milenkovic ma restano alla Fiorentina. Aspettiamo l'Europa League"

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato a Sky Sport da Moena, ecco le sue parole: “Ho ricevuto chiamate per Simeone, Chiesa e Milenkovic ma rimangono qui e faranno parte del nostro pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 23:46
Della Valle: "Mi hanno chiamato per vendere Chiesa, Simeone e Milenkovic ma restano alla Fiorentina. Aspettiamo l'Europa League" -
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Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato a Sky Sport da Moena, ecco le sue parole: “Ho ricevuto chiamate per Simeone, Chiesa e Milenkovic ma rimangono qui e faranno parte del nostro progetto, faremo il possibile per trattenerli. Europa League? Aspettiamo giovedì, per noi è molto importante"

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