Della Valle: "Mi hanno chiamato per vendere Chiesa, Simeone e Milenkovic ma restano alla Fiorentina. Aspettiamo l'Europa League"

Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle ha parlato a Sky Sport da Moena, ecco le sue parole: “Ho ricevuto chiamate per Simeone, Chiesa e Milenkovic ma rimangono qui e faranno parte del nostro pr...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2018 23:46

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