Della Valle e Cognigni alla squadra: "Vogliamo la qualificazione all'Europa League"

I vertici della Fiorentina a colloquio con la squadra, il messaggio quello di battersi fino all'ultimo per l'Europa League

ieri a Firenze è arrivato Andrea Della Valle insieme a Mario Cognigni per parlare con la squadra. Questa sfida è la prima delle cinque finali che possono valere un posto in Europa. La presenza di tutto lo staff dirigenziale parla chiaro: la Fiorentina chiede a Sousa e a tutta la squadra di battersi fino all’ultima energia per conquistare il sesto posto. Il presidente Della Valle prima di incotrargli ha detto "Voglio vederli uno ad uno, guardare negli occhi ognuno di loro" cosi riporta il Corriere dello Sport.