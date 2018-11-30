Della Valle al centro sportivo, abbracci con Corvino, faccia a faccia con Pioli e Biraghi. Le foto
Vigilia di Fiorentina-Juve. Al Centro Sportivo la rifinitura viola sotto lo sguardo del Patron Andrea Della Valle che resterà con la squadra fino al calcio d’inizio di domani sera alle 18.Presente anc...
A cura di Redazione Labaroviola
30 novembre 2018 14:54
Vigilia di Fiorentina-Juve. Al Centro Sportivo la rifinitura viola sotto lo sguardo del Patron Andrea Della Valle che resterà con la squadra fino al calcio d’inizio di domani sera alle 18.
Presente anche il Presidente Mario Cognigni e la dirigenza viola con il DG Corvino e il Club Manager Giancarlo Antognoni. Così scrive il sito ufficiale della Fiorentina.
Al centro sportivo il presidente Della Valle ha avuto un faccia a faccia con Pioli e Biraghi, abbracci anche con Corvino.
Queste le foto di Violachannel