“De Rossi faccia la gavetta lontano da Firenze. Serve Spalletti, Iachini condannato”

Stefano Cappellini, nel sul editoriale sulle pagine di Repubblica ha parlato del futuro allenatore della Fiorentina

“De Rossi è sveglio e intelligente, ha il mestiere in casa dato che il papà Alberto è lo storico mister dei ragazzini giallorossi, e magari diventerà davvero un grande allenatore. Ma è bene che la gavetta la faccia lontano da Firenze, dove può permettersi di sbagliare crescere come è diritto di chiunque si affacci a una nuova professione. Alla Viola serve un coach fatto e finito, uno che abbia il carisma e la credibilità per tenere botta se l’avvio sarà lento e complicato. Non un esordiente che rischia di bruciarsi insieme ai sogni della prossima stagione. Inutile girarci intorno, Spalletti sarebbe una scelta capace di accendere la piazza.

Se costa troppo, o se il buon Luciano non sente il richiamo della terra madre, meglio cercare un professionista solido, anche giovane ma con già alle spalle il rodaggio giusto. Non può essere Iachini, purtroppo. Il buon Beppe paga il verdetto del campo e il club sa di non potersi permettere l’errore già commesso troppe volte negli ultimi anni, da Sousa al Montella bis, cioè ripartire da un allenatore che non gode più della piena fiducia dell’ambiente.”