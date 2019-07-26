De Paul e Tonali prezzi folli: insieme costano 75 milioni. La Fiorentina non molla ed ad agosto...

Come scrive La Nazione, l'Udinese sta chiedendo cifre folli per De Paul come 40-50 milioni, tant'è che tutte le big si sono defilate su di lui. Lo stesso discorso vale anche per Sandro Tonali: Cellino...

Come scrive La Nazione, l'Udinese sta chiedendo cifre folli per De Paul come 40-50 milioni, tant'è che tutte le big si sono defilate su di lui. Lo stesso discorso vale anche per Sandro Tonali: Cellino lo valuta 25 milioni, cifra altissima per un giocatore potenzialmente importante che non ha ancora debuttato in Serie A. La Fiorentina è però non molla e spera di provare a chiudere a un prezzo maggiormente favorevole ad agosto