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De Paul e Tonali prezzi folli: insieme costano 75 milioni. La Fiorentina non molla ed ad agosto...

Come scrive La Nazione, l'Udinese sta chiedendo cifre folli per De Paul come 40-50 milioni, tant'è che tutte le big si sono defilate su di lui. Lo stesso discorso vale anche per Sandro Tonali: Cellino...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2019 12:57
De Paul e Tonali prezzi folli: insieme costano 75 milioni. La Fiorentina non molla ed ad agosto... -
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Come scrive La Nazione, l'Udinese sta chiedendo cifre folli per De Paul come 40-50 milioni, tant'è che tutte le big si sono defilate su di lui. Lo stesso discorso vale anche per Sandro Tonali: Cellino lo valuta 25 milioni, cifra altissima per un giocatore potenzialmente importante che non ha ancora debuttato in Serie A. La Fiorentina è però non molla e spera di provare a chiudere a un prezzo maggiormente favorevole ad agosto

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