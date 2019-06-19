De Laurentiis: "Mi aspetto un grande campionato, Sarri e Conte faranno divertire. Occhio alla Fiorentina.."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'emittente Radio Kiss Kiss in merito ai suoi pronistici per questo mercato e per il prossimo campionato di Serie A.. Ecco alcune delle sue f...

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'emittente Radio Kiss Kiss in merito ai suoi pronistici per questo mercato e per il prossimo campionato di Serie A.. Ecco alcune delle sue frasi più importanti: "Mi aspetto un'estate all'insegna del calcio spettacolare e moderno, vedremo delle gare bellissime. Sta tornando la cultura del bel calcio nel nostro campionato, giocheremo con mano in maniera concreta il vero Ancelotti dopo un anno di Napoli. E poi sarà un grande campionato, con tante squadre che faranno divertire e diranno la loro, come ad esempio la Juve di Sarri o l'Inter di Conte. E poi anche il Bologna dirà la sua, come Torino, Fiorentina, Lazio, Roma. Ci saranno colpi di scena e ribaltamenti di classifica, i tifosi non potranno che esserne felici".

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