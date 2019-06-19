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De Laurentiis: "Mi aspetto un grande campionato, Sarri e Conte faranno divertire. Occhio alla Fiorentina.."

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'emittente Radio Kiss Kiss in merito ai suoi pronistici per questo mercato e per il prossimo campionato di Serie A.. Ecco alcune delle sue f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 22:36
De Laurentiis: "Mi aspetto un grande campionato, Sarri e Conte faranno divertire. Occhio alla Fiorentina.." -
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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato all'emittente Radio Kiss Kiss in merito ai suoi pronistici per questo mercato e per il prossimo campionato di Serie A.. Ecco alcune delle sue frasi più importanti: "Mi aspetto un'estate all'insegna del calcio spettacolare e moderno, vedremo delle gare bellissime. Sta tornando la cultura del bel calcio nel nostro campionato, giocheremo con mano in maniera concreta il vero Ancelotti dopo un anno di Napoli. E poi sarà un grande campionato, con tante squadre che faranno divertire e diranno la loro, come ad esempio la Juve di Sarri o l'Inter di Conte. E poi anche il Bologna dirà la sua, come Torino, Fiorentina, Lazio, Roma. Ci saranno colpi di scena e ribaltamenti di classifica, i tifosi non potranno che esserne felici".

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