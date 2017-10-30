De Laurentiis: "Chiesa al Napoli? Non me lo vendono, Della Valle rischierebbe di farsi ammazzare se lo facesse."

A Sky Sport ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul forte interesse azzurro per Federico Chiesa, queste le sue parole: "Chiesa non me lo vendono, il presidente rischierebbe di fa...

A Sky Sport ha parlato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul forte interesse azzurro per Federico Chiesa, queste le sue parole: "Chiesa non me lo vendono, il presidente rischierebbe di farsi ammazzare. E non è detto che da noi farebbe bene come sta facendo adesso a Firenze" conclude il numero uno del Napoli.