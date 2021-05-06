De Biasi: "Castrovilli ha perso un po' di smalto. Servono giocatori di personalità, Firenze è una piazza pesante"

Le parole del ct Gianni De BiasI ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione su TMW Radio, per parlare della lotta salvezza in cui è coinvolta anche la Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA "Per me è una squadra che ha qualità, ed è veramente strano vederli a quel livello. Qualche problema c'è, non conosco la natura: ci sono buoni elementi che non rendono quanto ci si potrebbe aspettare. Vlahovic è quello che ha le qualità più grandi ma ci sono altri giocatori, penso a Castrovilli anche se ha perso un po' di smalto nell'ultimo periodo. Forse la rosa deve essere un po' svecchiata, inserendo gente di personalità: Firenze, specie col pubblico, è un ambiente che pesa".

TORINO-BENEVENTO-CAGLIARI "Torino salvo? Credo di sì, vedo squadre con più difficoltà. Voglio vedere come finisce Benevento-Cagliari: se perde, il Benevento è l'indiziata numero uno per la retrocessione".

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