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De Biasi: "Castrovilli ha perso un po' di smalto. Servono giocatori di personalità, Firenze è una piazza pesante"

Le parole del ct Gianni De BiasI ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2021 22:03
De Biasi: "Castrovilli ha perso un po' di smalto. Servono giocatori di personalità, Firenze è una piazza pesante" - FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
FLORENCE, ITALY - JANUARY 13: Gaetano Castrovilli of ACF Fiorentina in action during the Coppa Italia match between ACF Fiorentina and FC Internazionale at Artemio Franchi on January 13, 2021 in Florence, Italy. Sporting stadiums around Italy remain
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De Biasi: "Castrovilli ha perso un po' di smalto. Servono giocatori di personalità, Firenze è una piazza pesante"

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto ai microfoni di Stadio Aperto, trasmissione su TMW Radio, per parlare della lotta salvezza in cui è coinvolta anche la Fiorentina. Ecco le sue parole:

FIORENTINA "Per me è una squadra che ha qualità, ed è veramente strano vederli a quel livello. Qualche problema c'è, non conosco la natura: ci sono buoni elementi che non rendono quanto ci si potrebbe aspettare. Vlahovic è quello che ha le qualità più grandi ma ci sono altri giocatori, penso a Castrovilli anche se ha perso un po' di smalto nell'ultimo periodo. Forse la rosa deve essere un po' svecchiata, inserendo gente di personalità: Firenze, specie col pubblico, è un ambiente che pesa".

TORINO-BENEVENTO-CAGLIARI "Torino salvo? Credo di sì, vedo squadre con più difficoltà. Voglio vedere come finisce Benevento-Cagliari: se perde, il Benevento è l'indiziata numero uno per la retrocessione".

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