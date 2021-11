Dall’Inghilterra, Vlahovic al Tottenham a gennaio? La Fiorentina ha chiesto 70 milioni

Il Tottenhan può prendere Dusan Vlahovic durante il mercato di gennaio a una sola condizione: spendere più di 80 milioni di euro. Per la precisione 82, ovvero i 70 milioni di sterline che la Fiorentina ha chiesto agli Spurs. Antonio Conte, riporta il Sun, ha detto ai suoi dirigenti, in primis l’ex Juve Fabio Paratici, che Vlahovic è il primo grande obiettivo di mercato, per allentare la pressione su Harry Kane. Lo riporta TMW

