Dall’Inghilterra, trattativa tra Fiorentina e West Ham per Milenkovic interrotta, c’è il Tottenham

Una squadra di Londra vale l’altra. E così, Nikola Milenkovic può comunque trasferirsi nella capitale inglese, anche se non nel West Ham, la squadra che lo ha a lungo corteggiato. Gli Hammers, infatti, hanno messo la trattativa in stand-by (a causa dei dettagli legati alle commissioni), favorendo l’inserimento del Tottenham di Nuno Espirito Santo e Fabio Paratici, alla ricerca di un difensore che sostituisca numericamente Aurier (destinato a partire) e che possa giocare come terzino destro nella difesa a 4 o centrale destro nella retroguardia a tre. Preso atto delle difficoltà per ingaggiare Takehiro Tomiyasu, che il Bologna valuta 20 milioni e che ha ancora tre anni di contratto, gli Spurs sembrano intenzionati a fiondarsi sul serbo, che invece si libererà tra un anno. Lo riporta Sky Sports UK, che parla anche del Wolverhampton sulle tracce di Milenkovic e Tomiyasu. Lo scrive TMW

