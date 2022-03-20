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Dall'Inghilterra, la Fiorentina chiede 25 milioni di euro per Milenkovic se non rinnova il contratto

Manchester United e West Ham vogliono Milenkovic, il suo contratto con la Fiorentina scade a giugno del 2023

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 marzo 2022 17:47
Dall'Inghilterra, la Fiorentina chiede 25 milioni di euro per Milenkovic se non rinnova il contratto - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Nikola Milenkovic, difensore centrale classe 1997 della Fiorentina e della nazionale serba, sarebbe tra i giocatori più richiesti in ambito europeo: stando a quanto riportato dal "Daily Mail", oltre che ai bianconeri, Milenkovic piacerebbe anche ad Inter e Manchester United, che, da ultimo, si sarebbe messo sulle tracce del giocatore. Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023, dovrebbe lasciare i viola a fine stagione ma Daniele Pradè, in caso di cessione a giugno, vuole chiede 25 milioni, sempre se non ci dovesse essere rinnovo di contratto.

ITALIANO ESALTA ZEMAN

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