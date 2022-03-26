Dall'Inghilterra, c'è un gentlemen's agreement tra Milenkovic e il West Ham per cessione a fine anno

Il quotidiano inglese The Sun ha rivelato di un accordo tra Nikola Milenkovic e il West Ham, alla Fiorentina circa 13 milioni

Come riporta il quotidiano inglese The Sun, ci sono diverse squadre della Premier League interessate a Nikola Milenkovic. Tra queste ci sono Tottenham, Newcastle, Wolves e Arsenal, così come Manchester United e West Ham, in Italia c'è da registrare anche l'interesse dell'Inter. Tuttavia, la scorsa estate Milenkovic ha firmato un prolungamento del contratto con la Fiorentina, vincolandolo fino al 2023.

Ma l'accordo di un anno è stato firmato per placare entrambe le parti, con Sport Witness che afferma che esiste un "gentleman's agreement" che consente a Milenkovic di lasciare alla fine di questa stagione. Si dice che un'offerta "ragionevole" di appena 13 milioni di sterline sia sufficiente per convincere la Fiorentina a lasciarlo andare. Ma, sempre il quotidiano inglese scrive che, ci potrebbe anche essere la possibilità di un ulteriore rinnovo di contratto.

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