Dall'Argentina, Olè scrive: "Infortunio di Nico Gonzalez di 3 settimane, decisione dopo allenamento"

Nico Gonzalez fuori dal mondiale per infortunio, la notizia fa discutere a Firenze e non solo. Arrivano altri dettagli sullo stop del giocatore viola

Fa scalpore e tiene inevitabilmente banco, in Argentina, l'esclusione all'ultimo minuto di Nicolas Gonzalez dalla lista dei convocati del ct Scaloni per il Mondiale di Qatar 2022. Il quotidiano sportivo Olè prova a ricostruire le ultime ore pre-infortunio: "La cosa strana - si legge - è che il giocatore stava intensificando la sua forma, era stato visto lavorare in tutti gli allenamenti ad Abu Dhabi".

Gonzalez ha terminato regolarmente l'allenamento, prosegue il racconto della testata argentina, ma quando è andato negli spogliatoi ha manifestato il suo disagio: dopo approfondite analisi, è emerso un problema muscolare. Si tratterebbe di uno strappo, che lo avrebbe tenuto fuori gioco per almeno tre settimane. Per questo alla fine il ct Scaloni ha optato per escluderlo e convocare al suo posto Correa dell'Atletico Madrid. Lo riporta TMW

BASILE PUNGE LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/basile-punge-la-fiorentina-dunque-nico-non-fingeva-troveranno-un-altro-osso-da-dare-in-pasto-agli-adepti/192897/