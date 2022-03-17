Dalla Spagna, la Juve vuole "fregare" Odriozola alla Fiorentina. Il Real chiede 30 milioni, saranno troppi?
La Juventus avrebbe messo gli occhi addosso a Odriozola che si sta rilanciando con la maglia della Fiorentina
La Juve tenta un nuovo sgarbo alla Fiorentina. Come riporta El Nacional i bianconeri vogliono Alvaro Odriozola terzino in prestito secco dal Real Madrid alla Fiorentina. Il laterale sta trovando continuità con Vincenzo Italiano che, inoltre, lavora molto sugli esterni per la sua manovra offensiva. Il prestito alla Viola, però, scadrà al termine della stagione e per questo si apre un’occasione interessante per la Vecchia Signora.
Un nome che, però, non sarà low cost per la Juventus. Lo spagnolo piace non poco, ma ora il Real Madrid chiede 30 milioni di euro per liberarlo. Vedremo se la Vecchia Signora sarà disposta a mettere sul piatto una cifra del genere per il calciatore o punterà altri obiettivi lasciando la strada spianata alla Fiorentina
ADANI PARLA DEI TEMI DI CASA FIORENTINA
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