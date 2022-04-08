Dalla Spagna, il Real Madrid non vuole più Odriozola ma chiede 30 milioni per la sua cessione

Odriozola è certamente uno dei più positivi di questa stagione viola, il terzino destro della Fiorentina è in prestito dal Real Madrid

Secondo quanto riportato dalla Spagna, e più precisamente dalla radio Cadena Ser, molto informata sulle vicende di casa Real Madrid, la società di Florentino Perez non vuole puntare su Alvaro Odriozola per il futuro. Il terzino destro spagnolo classe 1995 non resterà nei blancos, il Real Madrid vuole cederlo e chiede per il suo cartellino 30 milioni di euro. Una richiesta che, se fosse confermata, sarebbe decisamente troppo alta per la Fiorentina che dispone del calciatore in prestito secco.

UNO STADIO MARADONA TUTTO ESAURITO ASPETTA LA FIORENTINA

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