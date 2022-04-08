Ticket One annuncia: "Mancano poche centinaia di biglietti al tutto esaurito per Napoli-Fiorentina"

Il Napoli è davvero vicino a vincere lo scudetto, la partita di domenica contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva

Amedeo Bardelli, direttore di Ticket One, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi sui biglietti venduti del match fra Napoli e Fiorentina, in programma domenica alle 15.00 al Maradona.

“Tutto esaurito per Napoli-Fiorentina? Non ancora. Resta solo qualche centinaio di posti per la partita, restano per la Curva B inferiore, la Curva A inferiore e la Posillipo nella parte alta. Ciò che si vede sul sito è perché lì si può acquistare solo con carta digitale. Mancano ancora due giorni a domenica, c’è tempo e possiamo andare al sold-out. Non dimentichiamo che veniamo da una pandemia e qualcuno si crea un problema, la paura c’è. La vendita nel settore Distinti è stata polverizzata in poco tempo, le curve superiori anche. Questo già la scorsa settimana. Le parti inferiori sono con minore visibilità e c’è gente che preferisce vederla in tv. Però è chiaro che partecipare con la propria squadra allo stadio si riesce anche se la partita non la vedi al top, meglio che davanti al televisore. Prevedo che i biglietti andranno in esaurimento tra oggi e domani, rimarrà veramente poco e niente. Mi auguro e immagino ci sarà il tutto esaurito”. Lo riporta Calcio Napoli 1926

LE DISPOSIZIONE DELLA JUVENTUS PER LE PARTITA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/costa-27-euro-il-biglietto-nel-settore-ospiti-per-juventus-fiorentina-in-altri-settori-vietati-i-toscani/171862/