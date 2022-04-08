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Ticket One annuncia: "Mancano poche centinaia di biglietti al tutto esaurito per Napoli-Fiorentina"

Il Napoli è davvero vicino a vincere lo scudetto, la partita di domenica contro la Fiorentina potrebbe essere decisiva

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2022 17:59
Ticket One annuncia: "Mancano poche centinaia di biglietti al tutto esaurito per Napoli-Fiorentina" -
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Ticket One annuncia: "Mancano poche centinaia di biglietti al tutto esaurito per Napoli-Fiorentina"

Amedeo Bardelli, direttore di Ticket One, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, soffermandosi sui biglietti venduti del match fra Napoli e Fiorentina, in programma domenica alle 15.00 al Maradona.

“Tutto esaurito per Napoli-Fiorentina? Non ancora. Resta solo qualche centinaio di posti per la partita, restano per la Curva B inferiore, la Curva A inferiore e la Posillipo nella parte alta. Ciò che si vede sul sito è perché lì si può acquistare solo con carta digitale. Mancano ancora due giorni a domenica, c’è tempo e possiamo andare al sold-out. Non dimentichiamo che veniamo da una pandemia e qualcuno si crea un problema, la paura c’è. La vendita nel settore Distinti è stata polverizzata in poco tempo, le curve superiori anche. Questo già la scorsa settimana. Le parti inferiori sono con minore visibilità e c’è gente che preferisce vederla in tv. Però è chiaro che partecipare con la propria squadra allo stadio si riesce anche se la partita non la vedi al top, meglio che davanti al televisore. Prevedo che i biglietti andranno in esaurimento tra oggi e domani, rimarrà veramente poco e niente. Mi auguro e immagino ci sarà il tutto esaurito”. Lo riporta Calcio Napoli 1926

LE DISPOSIZIONE DELLA JUVENTUS PER LE PARTITA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/costa-27-euro-il-biglietto-nel-settore-ospiti-per-juventus-fiorentina-in-altri-settori-vietati-i-toscani/171862/

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