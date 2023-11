Dal Viola Park, Nico torna a destra. Parisi adattato convince. Brekalo in vantaggio su Kouamè e Sottil

Come riportato da Radio Bruno arrivano le ultime sulla probabile formazione della Fiorentina e le scelte di mister Vincenzo Italiano per il match contro la Juventus.

Terracciano in porta. In difesa Parisi ancora spostato a destra e Biraghi a sinistra. Al centro della difesa confermato Martinez Quarta. Più dubbi invece su Milenkovic (in un un momento negativo) ma dovrebbe essere comunque titolare. A centrocampo i due titolarissimi Arthur e Duncan. Sulla trequarti Bonaventura non si tocca, Nico Goinzalez torna sulla destra e Brekalo in vantaggio su Kouamè e Sottil per la fascia sinistra. Davanti spazio ancora una volta a Beltran.