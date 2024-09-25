Dal Viola Park, Mandragora rimane in forte dubbio per Empoli. Richardson o Adli al suo posto?

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina è scesa in campo per continuare a preparare il match di campionato contro l'Empoli. Come riportato da Radio Bruno già nel primo pomeriggio, Man...

Arrivano aggiornamenti dal Viola Park dove la Fiorentina è scesa in campo per continuare a preparare il match di campionato contro l'Empoli. Come riportato da Radio Bruno già nel primo pomeriggio, Mandragora e Pongracic non si sono allenati con la squadra. Per quanto riguarda il difensore non si tratta di una sorpresa dal momento che aveva già saltato la partita con la Lazio per un problema ai flessori della coscia sinistra, ma situazione diversa quella legata a Mandragora. Anche il centrocampista sarebbe alle prese con un affaticamento al flessore che si porta dietro da una settimana e le possibilità di vederlo a disposizione di mister Palladino per il derby si riducono sempre di più.

Con l'assenza di Mandragora, mister Raffaele Palladino dovrà reinventare nuovamente il centrocampo della Fiorentina. Se in mezzo al campo la presenza di Cataldi sembra imprescindibile e Bove impiegato in una posizione più avanzata, grazie alla sua duttilità, potrebbe essere l'occasione giusta per vedere in campo dal primo minuto uno tra Richardson ed Adli. Tutto dipenderà anche dal modulo che sceglierà il tecnico della Fiorentina per affrontare l'Empoli, dal momento che lo stesso Palladino non sembra voler abbandonare l'idea di un sistema di gioco a 3 dietro, nonostante il buon secondo tempo dei Viola contro la Lazio con una linea difensiva a 4.

IL PARERE DELL'EX ARBITRO SULLA MOVIOLA DI FIORENTINA-LAZIO

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