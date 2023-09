Dal Viola Park, Ikonè alterna lavoro in gruppo e differenziato, convocazione difficile. Barak a disposizione

Secondo quanto appreso da Radio Bruno arrivano notizie dal Viola Park dove la Fiorentina è scesa in campo per continuare a preparare la sfida contro l’Atalanta. Ikonè è l’unico ad allenarsi a parte: sta facendo delle sessioni in gruppo ed altre a parte. Parliamo di un infortunio che continua a trascinarsi dietro da più di un mese e non è ancora al 100%. Barak continua a lavorare in gruppo e potrebbe arrivare la prima convocazione ufficiale in stagione. Gli argentini, Nico Gonzalez e Lucas Beltran, sono rientrati a Firenze e si sono allenati in gruppo; possibilità in aumento di vedere Gonzalez titolare.

