Dal CS, Nico si allena, stop per Quarta e Sottil, Ikonè non ha preso parte alla seduta pomeridiana

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Fiorentina e dal Centro Sportivo Davide Astori :

Come riportato da Radio Bruno, Nico Gonzalez torna ad allenarsi con il gruppo. Oltre agli infortuni già confermati di Milenkovic e Dodò si aggiunge quello di Martinez Quarta (che si è fermato durante il riscaldamento della partita di ieri). Sottil sempre ai box dopo la sua mancata convocazione per la trasferta in Turchia, ma la novità di oggi è l’assenza nella seduta d’allenamento pomeridiana di Ikonè.

TANTI SPUNTI D’ANALISI NEL GIORNO DOPO