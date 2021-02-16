Dal centro sportivo, Ribery non ci sarà contro lo Spezia. Esordio da titolare per Kokorin?
Non arrivano buone notizie dal centro sportivo viola
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2021 21:04
Non sono buone le notizie che arrivano dal centro sportivo. Anche oggi allenamento personalizzato per Franck Ribery. I problemi muscolari non sono stati risolti pertanto venerdì non ci sarà. Amrabat tornerà dal 1'. Chi affiancherà Vlahovic? Potrebbe esserci la "sorpresa" Kokorin dall'inizio della partita. Esordio da titolare? Lo riporta Radio Bruno.
LEGGI ANCHE, BASILE, RIBERY DISSE: “IL RINNOVO DEL CONTRATTO DIPENDE DALLA SOCIETÀ”
https://www.labaroviola.com/basile-ribery-disse-il-rinnovo-del-contratto-dipende-dalla-societa/131398/