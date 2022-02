Dal centro sportivo, Piatek dovrebbe essere titolare sabato, Cabral in panchina. Ikonè si candida

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, dal centro sportivo della Fiorentina arrivano le prime indicazioni di formazione, per la partita contro la Lazio è in vantaggio Piatek rispetto a Cabral. Il polacco è favorito per aver passato un periodo di tempo con la squadra rispetto all’attaccante brasiliano appena arrivato in viola. Per quanto riguarda la fascia destra dovrebbe giocare Ikonè, favorito su Callejon. Pochi dubbi sulla titolarità di Nico Gonzalez, a meno che non torni in cattive condizioni dalla nazionale, con Sottil pronto ad approfittarne. Torreira dovrebbe tornare a Firenze domani all’ora di pranzo dagli impegni con la sua nazionale, anche per questo motivo Italiano ha posticipato la seduta di allenamento alle 17, cosi da permettere il suo normale utilizzo nell’allenamento.

