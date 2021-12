Dal centro sportivo, Kokorin titolare? Macchè, ipotesi Nico Gonzalez falso nueve, gioca Rosati?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, le ultime dal centro sportivo viola, alla vigilia della sfida contro il Benevento di domani in Coppa Italia, raccontano di tanti cambi di formazione a cominciare dal portiere dove Rosati potrebbe giocare al posto di Terracciano. In difesa spazio per Venuti, Igor e uno tra Quarta e Milenkovic al centro, a sinistra turno di riposo per Biraghi e occasione per Terzic. Torna Pulgar dal primo minuto con Benassi e Maleh, favoriti su Duncan e Bonaventura. Tridente offensivo che dovrebbe essere formato da Sottil con Callejon e come attaccante ipotesi Nico Gonzalez dal primo minuto nella posizione di falso nueve, favorito cosi su Kokorin.

