Dal centro sportivo, Iachini pronto a mettere fuori Castrovilli, Amrabat gioca mezzala?

Domani la Fiorentina sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Iachini pensa ad un centrocampo più muscolare e difensivo. Fuori Castrovilli?

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Secondo quanto riportato da Radio Bruno, emergono le prime indicazioni di formazione per la partita in programma domani alle 18 a Reggio Emilia con la Fiorentina che incontrerà il Sassuolo. Iachini, con il recupero di Ribery e Pulgar che tornano dalle rispettive squalifiche, sembra intenzionato a fare a meno di Castrovilli con il conseguente avanzamento di Amrabat schierato come interno di centrocampo e con Pulgar regista. Bonaventura confermato. Torna come detto Ribery che farà coppia con Vlahovic. In difesa ancora Quarta, Pezzella e Milenkovic.

TMW, GATTUSO CHIEDE DI MANDARE VIA I GIOCATORI PIU ANZIANI

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