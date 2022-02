Dal centro sportivo, formazione rebus, Cabral in leggero vantaggio su Piatek, Duncan supera Maleh?

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, a 24 ore dalla partita contro la Lazio ci sono diversi dubbi di formazioni, in porta ci dovrebbe essere Terracciano, in difesa a destra Venuti che va a sostituire Odriozola espulso a Cagliari e dunque squalificato, al centro della difesa Milenkovic con uno tra Igor e Quarta, a sinistra Biraghi. Torreira certo di giocare nonostante la positività in nazionale, alla sua destra Bonaventura, mezzo sinistro Duncan potrebbe essere in vantaggio su Castrovilli e Maleh. Tridente d’attacco che resta un grosse rebus, Nico Gonzalez dovrebbe andare in panchina perchè si è allenato solo oggi con la squadra, sembrano in vantaggio Ikonè e Sottil, per il ruolo di punta sembra essere Cabral in vantaggio su Piatek, ma restano molto aperto il ballottaggio.

SARRI SORPRENDE TUTTI IN CONFERENZA STAMPA SUL MERCATO DELLA LAZIO