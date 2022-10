Dal centro sportivo: Dodò e Nico Gonzalez in gruppo. Assenti Sottil ed Ikoné

Questa mattina la Fiorentina sta svolgendo la rifinitura in vista della gara di domani contro gli Hearts, prima della partenza per Edimburgo. Buone notizie quelle che arrivano dal centro sportivo, in gruppo ci sono Dodò e Nico Gonzalez. È Sottil l’unico assente della squadra viola. Manca all’appello anche Ikoné, il quale comunque è squalificato per il match di domani.

